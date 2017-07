Burg in Flammen

Der Start war für mich etwas schwierig . Die Parkplätze am Fuße der Burg waren hoffnungslos überfüllt .Also zurück nach Neustadt und dort geparkt .In der Nähe des Gondelteiches führt ein steiler Weg auf die Burg hinauf .Für die Gäste die den " normalen "Parkplatz nutzen konnten wurde ein Shuttle eingesetzt , damit sie den beschwerlichen Weg nach oben nicht zu Fuß bewältigen mussten .Oben angekommen begrüßte mich freundlicherweise Burgfräulein Bianka am Eingang der oberen Burg .Mein erster Blick war natürlich auf die vielen Gäste die sich das Spektakel am heutigen Abend ansehen wollten . Nach Schätzungen hatten sich mehr als 300 Besucher auf dem doch kleinen Burghof eingefunden .Die Veranstalter hatten soviel wie möglich Sitzgelegenheiten aufgestellt um es den Zuschauern so angenehm wie möglich zu machen .Gegen 20.00 Uhr begann das überarbeitet Schauspiel .Der Hohnsteiner Mittelalterverein gab in farbenfrohen Kostüme sein Bestes um den Gästen viel gute Unterhaltung zu bieten , was Ihm eindeutig gelang .Es wurden auch zeitgenössische Themen in den Texten mitverarbeitet .Wie zum Beispiel nach der Erstürmung der Burg wurden nach dem Burgherren gefragt . Er ist nicht anwesend , die Antwort .Wo sei er denn ? Durch die Gebietsreform befinde er sich jetzt in Sondershausen .Schallendes Gelächter drang lautstark durch den kleinen Burghof .Natürlich waren auch derbe Sprüche dabei .Da die Burg nicht den erhofften Ertrag brachte wurde zum Anzünden der Gleichen aufgerufen .Ein Verwirrter , sehr gut gespielt , lief mit einer Fackel durch das Gelände und rief: " Ich kann alles anstecken ".Dann begab er sich zu den Kindern und fragte : " Darf ich euren Kinder anstecken , Ihr könnt euch ja Neue machen ".Wieder lautes Gelächter , natürlich nicht bei allen . Einige Mütter schauten doch etwas erschrocken .Eine abwechslungsreiche und gute Vorstellung ging zu Ende , natürlich mit viel Beifall.Die "Band of Barbarossa" sorgte anschließend für gute Musik .Die Akustik war erstaunlich gut , wie ich fand .Zum Schluss boten zwei Künstler eine gelungene Feuershow die auf solch eine Burganlange immer gut zur Wirkung kommt .Die Dame der Feuershow hatte so eine Art brennenden Hula Hoop Reifen den sie tatsächlich um ihre zarten Hüften kreisen ließ .Für die Augen der zahlreichen Kinder war die Feuershow wohl das Highlight am gestrigen Abend .Insgesamt ein schöner und gelungener Abend den sich die Veranstalter auf die Burgfahne schreiben können .