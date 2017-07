Burg Straußberg

Urkundliche erwähnt wurde die Burganlage 1267.Die Besitzer wechselten oft in der langen Geschichte .Einer der Besitzer waren die Grafen von Hohnstein und später die Grafen von Schwarzburg .Ein Verein kümmert sich wohl ein wenig um die Burg .An einigen Stellen sieht man Aktivitäten .Das Tor war leider verschlossen und so konnte ich nur ein paar Aufnahmen von außen machen .Die Burg ist nicht gerade in einen guten Zustand wenn man sie von außen betrachtet .Interessanterweise steht auf der rechten Seite ein Kran einer Nordhäuser Baufirma , der wohl schon lange nicht mehr genutzt wird .Vielleicht hat man ihn vergessen oder abgeschrieben .Anwohner berichteten mir , das er schon mindestens 10 Jahre hier steht .Vielleicht sollte der Verein ihn verschrotten , wenn er abgeschrieben ist , das bring doch einige Euro .Der Verein feiert am 09.09.2017 das 20jähriges Vereinsjubiläum .In der Nähe der Burg gibt es noch einige Gebäude die ihre Glanzzeit schon lange hinter sich haben . Wie zum Beispiel das alte Feuerwehrgebäude .