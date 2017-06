Daniela dé Santos -Königin der Panflöte- Programm: "Mitten ins Herz"

Daniela dé Santos

„Königin der Panflöte“

„Mit der Musik ist es wie mit der Liebe. Wortlos trifft sie Dich mitten ins Herz“



So ein wortloser „Mitten ins Herz – Moment“, wird für Sie das Konzert mit der Königin der Panflöte, Daniela dé Santos. Freuen Sie sich auf ein romantisches Konzert, mit magischen Augenblicken, in einem ansprechenden Ambiente. Die im historischen Stadtzentrum gelegene ev. St. Blasii Kirche, bekannt, und dadurch unverwechselbar, für ihr unterschiedliches Turmpaar, bietet ein wunderschönes Ambiente für ein faszinierendes Erlebnis. Dezente Lichteffekte verstärken zudem den musikalischen Genuss.Die Grand Prix Gewinnerin, die nicht nur durch ihr virtuoses Flötenspiel, sondern auch wegen ihrer Ausstrahlung und ihres charmanten Auftretens verehrt ist, paart das alles mit ihrem vom Urgroßvater geerbten, spanischen Temperament. Eine Bass-, Alt und Sopranpanflöte aus edlen Naturhölzern und die weltweit einzigartige „Celestina-Kristallpanflöte“ werden von ihr meisterlich gekonnt und mit mitreißender Leidenschaft zum Klingen gebracht. Berührend und faszinierend zugleich. Optisch und klanglich ein einzigartiges Erlebnis.Neben Klassikern wie „Don´t cry for me Argentina“, „El Condor Pasa“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder dem durch Gheorghe Zamfir berühmt gewordenen „Der einsame Hirte“, hören Sie Welthits aus unterschiedlichen Genres. Aber nicht nur das, auch ihre einfühlsame Moderation zwischen den Liedern läßt das Konzerterlebnis kurzweilig, ja sogar unvergesslich werden.Starten Sie doch mit einem Aperitif. Wir haben alles für Sie vorbereitet. Eine Stunde vor Konzertbeginn öffnen die freundlichen Mitarbeiter der Daniela dé Santos Crew das Tor zur Kirche und Sie dürfen Ihren Sitzplatz frei wählen.Mehr Informationen und Karten unter: www.ticketshop-thueringen.de oder www.danieladesantos.deErwachsene 27,60 €, Kinder 14,00 € inkl. GebührenFreie Platzwahl