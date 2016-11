DEKAdance "Relax, du Luder - Tour" 16/17

Nach dem Jazz ist vor dem Jazz und deshalb geht es auch in Kürze weiter. Am Freitag, den 25. November um 20 Uhr spielen DEKAdance in der Cyriaci-Kapelle in Nordhausen.



DEKAdance gibt es nun schon seit 2 Jahren. Die Band hatte auch schon einen Auftritt in Niesky. Niesky (obersorbisch Niska) ist eine Kleinstadt im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz. Mit knapp 10.000 Einwohnern zählt Niesky zu den kleinsten Städten in Sachsen und ist gleichzeitig die Geburtsstadt von Hans-Jürgen, dem Geiger der Band.

DEKAdance hat anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung der Molkerei Niesky GmbH gespielt. Das Konzert war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Band und hat den Musikern persönlich nichts gebracht.

Ein Journalist schrieb damals über das Konzert: "DEKAdance ist wie ein Verkehrsunfall - furchtbar, aber man kann irgendwie nicht weggucken." www.dekadance.de



Der Einlass zu diesem immer speziellen Konzert ist 19 Uhr, für das leibliche Wohl wird mit Getränken und Fettbrot + Gürkchen gesorgt.

Karten (19,-/5,- Euro) sind ab sofort unter (0 36 31) 97 31 72 oder zappa1959@aol.com und an der Abendkasse erhältlich. www.jazzclub-nordhausen.de