Der 3. Kyffhäuser Tuningday

Treffen war eigentlich zufiel gesagt . Es war ein ständig kommen und fahren .Viele junge Menschen zeigte auf dem Sportplatz was sie in ihre schicken Autos investiert hatten .Manche Sache waren natürlich nicht auf dem ersten Blick zu sehen .Erst wenn sich der Motorraum oder der Kofferraum öffnete waren die speziellen Sachen zu entdecken .7 Jugendliche aus dem Eisfeld waren auch gekommen und ihre schicken Autos zu präsentieren .Ein junger Mann , Mister Coole , hatte seinen Golf mitgebracht . Dieses Fahrzeug hatte ungewöhnliche Türen , die man nur so von teuren Sportwagen kennt .An jeder Ecke wurde gefachsimpelt und die neusten Errungenschaften wurden gezeigt . Sicherlich ein nicht gerade billiges Vergnügen .Vielen Autobesitzer sah man deutlich den Stolz an , wenn die Besucher mit großen neugierigen Augen vor den getunten Fahrzeugen standen .Bis gegen 16.00 waren schon rund 150 Fahrzeuge gekommen um sich auf dem Platz um sich zu präsentieren .Kaffee und Kuchen und laute Musik gehörte ganz Bürgerlich auch dazu .