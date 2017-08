Der alte Knast Sondershausen

Erbaut wurde dieses wunderschöne Gebäude von 1851 - 1953 .Bis 1965 gab es hier wohl Gefangene .Ab 1971 hat es wohl die Stadt als Archiv genutzt .Auch der Zivilschutz und der Katastrophenschutz hatte hier was eingelagert .1989 hat man dann das Gebäude aufgegeben .Das 2150 Quadratmeter große Grundstück mit dem Gebäude darauf wurde schon oft zum Verkauf angeboten . Es sollte mal Luxushotel mit Saunalandschaft im Keller oder auch einfach nur Wohnungen mit Büroräumen parterre werden .Was daraus geworden ist sieht man auf dem Bildern .Am 04. Oktober 2013 meldeten die Lokalen Zeitungen den Verkauf des Grundstückes an einen Sondershäuser Makler .In dem Gefängnis waren sowohl Männer als Frauen untergebracht.Einige Hinrichtungen gab es hier auch .Die letzte Hinrichtung war am 01. März 1861