Der große Tag

Rund 75 Kinder aus der Grund- und Regelschule "Käthe Kollwitz" wurden heute im Bürgersaal eingeschult .Die Aufregung war groß bei den Kleinen .Jetzt beginn ein neuer Abschnitt im Leben der Erstklässler .Noch vor ein paar Tagen waren sie die " Großen " im Kindergarten , schon fast die Bestimmer , wenn die Kindergärtnerinnen nicht gewesen wären .Nun sind sie die Neuen und die ganz Kleinen die sich in den kommenden Jahren wieder nach Oben durch boxen müssen .In einer schönen und abwechslungsreichen Veranstaltung zeigte die Schüler der zweiten bis vierten Klasse was auf sie zukommen wird und das es keine Grund gibt Angst zu haben vor der neuen Herausforderung .Auch unterschiedliche Charakteren von Lehren wurden spielerisch dargestellt .Tanz und auch Zumba beendete die kurze Vorstellung .Auf die Frage was denn heute noch fehlt schauten sich die Neulinge verlegen an .Natürlich die Zuckertüte , sagte ein kleiner Junge !Nun ging es logischerweise zum Zuckertütenbaum , wo sie ihre reich geschmückten Zuckertüten bekamen .