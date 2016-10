Die geheime Waffenfabrik in der DDR / Teil 2

Mein Auto auf den Parkplatz am Wald abgestellt und den Waldweg gesucht um auf das Gelände zukommen . Nach knappen 15 Minuten erreichte ich das vermeintliche Ziel .Ein neuer Zaun , mit eindeutigen Hinweisen und ein paar aufgehängten Knochen ließ mich zwangsweise stoppen .Ja , was nun ?Ich entschloss mich kurzer Hand zu einen Fotosession auf dem ehemaligen Gelände der sowjetischen Armee . Dies ist von der Ostseite frei zugänglich und und es stehen keine Verbots- oder Hinweisschilder da.Das Erste was man zusehen bekam waren „ Sportgräte „ , wie Häuserwand , Metallstangen und ein Geschicklichkeitsparkur . Dann tauchte die ersten Gebäude auf . Alle samt in einen logischerweise traurigen Zustand . Einige Gebäude sah ich mir von Innen an , soweit es natürlich gefahrlos erschien .Auf einigen Tafeln oder Gebäuden strahlte mir Lenin entgegen . Im hinteren Teil waren größere Gebäude die wohl als Unterstand dienten . In einen etwas tiefergelegten Raum war ein Basketballkorb zu sehen . Vielleicht war dieser Raum mal eine Art Turnhalle .Ganz in der Nähe war wohl ein Sanitärtrakt mit Toiletten . Wer kennt sie nicht die typischen Toiletten , wo man sein Geschäft im Stehen verrichtet , mit den vorgesehen Stellen für die Füße .Nach gut einer Stunde beschloss ich das Gelände wieder zu verlassen . Einfacher gesagt als getan .Ich war so oft abgebogen das es etwas schwierig erschien den Weg zurück zu finden .Ja von wo bin ich überhaupt gekommen und wie musste ich den Rückweg antreten .Nach kurzer Überlegung entschied ich mich für einen Weg der sich nach etwa 300 Meter als der Richtige erwies . Am Ende des Weges fand ich noch einen Schweinestall der wohl zur Selbstversorgung diente .Noch ein paar Fakten .Dieser Stützpunkt war eine bewegliche raketentechnische Basis und ein Artillerie-Munitionslager der GSSD .Bedeutung dieser Abkürzung : Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in DeutschlandAußerdem fand ich noch heraus das die Miene , Tellermine PPM 2 , die in der Waffenfabrik Kapen hergestellt wurde ,auch im Vietnamkrieg eingesetzt wurde , also nicht nur an der innerdeutschen Grenze .Die SM 70 war mit 100 – 110 g TNT Sprengstoff befüllt und hatte eine Reichweite von bis zu 120 Metern .Zu dem Thema gibt es noch zwei Bücher .„ Die Erblast von Kapen „„Die Geheimnisse von Kapen: Heeresmunitionsanstalt, VEB Chemiewerk, Kontamination „