EVN Fest auf dem Petersberg

Die EVN hat sich nicht gerade in Zurückhaltung geübt .Ein schönes Fest haben die Verantwortlichen wieder auf die Beine gestellt .Ein Höhepunkte war am Nachmittag auf jeden Fall Andy Borg .Er hatte das Publikum voll im Griff . Es wurde mitgeschunkelt und mit gesungen .Es war gerade eine Freude den " ungehemmten "Nordhäusern zuzusehen und das zu so einen frühen Zeit . Man merkt er ist schon lange im Geschäft und versteht es das Publikum zu begeistern .Vorher hatte unter anderem Ella Endlich mit ihrer glasklaren Stimme die Zuhöre beeindruckt .Ist schon erstaunlich wie sich die Künstlerin in den letzten Jahren entwickelt hat .Viele hatte gedacht das "Küss Mich - Halt Mich - Lieb Mich" ein One-Hit-Wonder wird nun hat sie alle mit ihrer Konstanz viele überrascht .Am Abend war die The Sweet der krönende Abschluß einer sehr schönen Veranstaltung .Die Band spielte wohl fast alle ihre Klassiker wie Borum Blitz , Hey Papa Joe , Fox on The run und viele mehr .Das anschließende sehr lange Feuerwerk beschloß den Abend .