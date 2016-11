Große Benefizgala für hope integrated e.V. - mit Marvin Scott

Die Gründer von „hope integrated e.V.“ Katharina und Stefan Blumpräsentierenam 08.12.2016, um 19.30 Uhr im Theater Nordhausen

Große Benefizgala für hope integrated e.V.Bildungsprojekt in KeniaDer amerikanische Tenor Marvin Scott erfreut mit seiner vielfältigen Stimme seit einigen Jahren das Nordhäuser Publikum. Nun jedoch realisiert er ein Projekt der etwas anderen Art.Gemeinsam mit Opernchor-Kollegin Katharina Blum und deren Mann Stefan Blum (Solo-Kontrabassist im Loh-Orchester) stellt er am 08. Dezember 2016 im Theater Nordhausen ein Benefizkonzert auf die Beine.Gemeinsam mit vielen Kollegen und Freunden singt er an diesem Abend ab 19.30 Uhr für den guten Zweck. Unter anderem sind Sänger Yoonthaek Rhim, Balletttänzerin Gabriela Finardi sowie das Tenor-Trio "The Fellas" zu Gast.Katharina und Stefan Blum riefen den Verein hope integrated e.V ins Leben und unterstützen damit seit Jahren leidenschaftlich und engagiert Kinder in Afrika.Die Einnahmen dieses Konzertes kommen diesen Kindern zugute, welche das Ehepaar Blum immer wieder besucht und unterstützt.Helfen Sie also mit, benachteiligten jungen Menschen eine Perspektive zu geben und erleben Sie einen magischen Abend voller kultureller Vielfalt.Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Theaterkasse des Theater Nordhausen (03631 – 98 34 52).