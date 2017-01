Hundeschlittenrennen in Pullman City Harz

Mehr als 4 Tausend Zuschauer waren am Samstag gekommen um sich diese Spektakel anzusehen .70 Teams aus mehreren Ländern zog es in die kleine Harzstadt .Die jüngsten Teilnehmer waren erst 4 Jahre alt . Sie durften natürlich nur im Begleitung fahren . Mit 8 Jahren kann man schon alleine fahren , wenn der Schlittenführer seine Hunde gut beherrscht . Ab 12 Jahren darf der Teilnehmer schon bei den Erwachsenen seine Hunde durch den Schnee lenken .Eine bunte Veranstaltung die heute am Sonntag seine Fortsetzung findet .