Informationsabend zum Bedingungslosen Grundeinkommen mit Prof. Dr. Sascha Liebermann

Nordhausen : Bürgerhaus |

Bedingungsloses Grundeinkommen? Darf ich dann noch arbeiten? Wie soll das finanziert werden?

Antworten auf Ihre Fragen zum Bedingungslosen Grundeinkommen gibt Ihnen Prof. Dr. Sascha Liebermann.



Sascha Liebermann ist Mitbegründer der Initiative „Freiheit statt Vollbeschäftigung", die sich seit 2003 dafür einsetzt, die öffentliche Diskussion um das Bedingungslose Grundeinkommen zu fördern. Er ist seit 2013 Professor für Soziologie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter (bei Bonn), forscht seit mehr als 15 Jahren zum BGE, das einen seiner Schwerpunkte bildet.



Wir laden alle Neugierigen, Interessierten - und vor allem die Skeptiker - ­herzlich ein, sich an diesem Abend über das Bedingungslose Grundeinkommen auszutauschen. Der Eintritt ist frei.