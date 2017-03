Jazz und Heavy Metal

19. Nordhäuser Jazzfrühling startet





Stellen Sie sich einfach mal die elegante Jazz-Gitarre von Wes Montgomery, Jim Hall und Joe Pass vor kombiniert mit dem besten was Heavy Metal zu bieten hat (Ozzy Osbourne, Scorpions und Aerosmith etc.)… Was kommt dabei heraus?: Das AST (Alex Skolnick Trio). Sie sind bekannt für ihre exzellenten Interpretationen von HeavyMetal Klassikern und für ihre abgedrehten Eigenkompositionen und ihre Performance voller Tiefe, Stimmung und Charakter, die Fans aller Genre begeistert. Ein AST Konzert wird skeptische Jazzfans schnell überzeugen und gleichzeitig eingefleischte Metalfans in ihren Bann ziehen – auch ganz ohne Moshpits. 2015 erschien eine Coverstory über den Bandleader Alex, welcher über die Thrash Metal Gruppe Testament bekannt ist, obwohl Alex Skolnick ein wirklicher Star in der Metal Szene ist, ist er sicherlich nicht einer der üblichen Shredding Gitarristen. In der Tat lehnt er es ab in eine bestimmte musikalische Schublade gesteckt zu werden.“ (Making Music Magazine 2015). Die Idee für dieses Projekt entstand, während Alex seinen Abschluss in Jazz an der New York‘s New School University machte, als er und ein Kommilitone, AST Drummer Matt Zebroski, mit Metalmelodien herum experimentieren und sie in ihr Standard Jazz Repertoire einfließen ließen. Bassist Nathan Peck, ein Kommilitione von Pittsburgh Native of Matt‘s, kam einige Jahre später dazu. Alex Skolnick und sein Trio haben gerade ein neues Live-Album herausgebracht, und sie haben ihre US Promo-Tour abgeschlossen. Nun werden sie am 18. März den 19. Nordhäuser Jazzfrühling eröffnen.



Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Einlass in der Cyriaci-Kapelle in Nordhausen ist 19 Uhr, für das leibliche Wohl wird mit Getränken und Fettbrot + Gürkchen gesorgt. Karten (17,-/5,- Euro) sind ab sofort unter (0 36 31) 97 31 72 oder zappa1959@aol.com und an der Abendkasse erhältlich.



Das weitere musikalisch abwechslungsreiche und sehr hochwertige Programm des Jazzfrühlings finden Sie auf www.jazzclub-nordhausen.de.