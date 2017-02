Jazzfasching im Nordhäuser Schienenbistro

Nordhausen : Straßenbahndebot |

Am Samstag, den 25. Februar 2017 startet pünktlich um 20 Uhr das Nordhäuser Schienenbistro zu einer vierstündigen Fahrt durch das nächtliche Nordhausen. An Bord: alle närrischen Freunde des unkonventionellen Nordhäuser Jazzfaschings, die wieder einmal tanzend durch die Nacht fahren und sich über viele Mitfahrer in Feierlaune freuen. Das Motto lautet in diesem Jahr „Der Bart - Echthaar oder Kunsthaar?“ – eine gute Gelegenheit, die Fantasie bei der Kostümwahl spielen zu lassen. Als Beispiele seien Damenbart, Vollbart, Bart Simpson, Weihnachtsmannbart … genannt. Es besteht allerdings kein Kostümzwang, mitgebracht werden muss nur gute Laune!

Das Schienenbistro startet um 20:00 im Straßenbahndepot in der Grimmelallee und pendelt bis 24 Uhr zwischen Parkallee, Südharzklinikum, Hauptbahnhof und Nordhausen-Ost. Das Zu- bzw. Aussteigen ist an jeder regulären Haltestelle möglich. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro pro Person, der Jazzclub sorgt für heiße Rhythmen – es muss nicht immer Jazz sein -, leckere Getränke und Fettbrot mit Gürkchen.

Informationen gibt es unter Tel. 0 36 31 / 97 31 72, alle interessierten Gäste sind herzlich willkommen!