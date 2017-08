Kunstfest in Nordhausen

Nordhausen : Jugendkunstschule |

Das 15. Kunstfest wird am Samstag, 2. September, den Innenhof der Jugendkunstschule in der Domstraße 20a in eine lebendige Kunstmeile verwandeln. Unter dem Motto "Kunst macht ...!" lädt das Kunstfest kleine und große Gäste zum Mitmachen, Zusehen und Zuhören ein. Ab 14 Uhr gestalten die Jugendkunstschule Nordhausen und die Kreismusikschule gemeinsam mit ihren Schülern, Lehrkräften und Vereinsmitgliedern das Programm. Der Verein der Jugendkunstschule und der Förderverein der Kreismusikschule sorgen auch wieder für kulinarische Genüsse - mit selbst gebackenem Kuchen und frisch Gegrilltem. Schon seit fast zehn Jahren feiern die beiden Schulen einmal im Jahr gemeinsam das Kunstfest - nicht nur für ihre eigenen Schüler, deren Familien und Freunde, sondern gerade auch für alle neugierigen Besucher, die die Arbeit und das Angebot der Jugendkunst- und Kreismusikschule noch nicht kennen und gerne kennen lernen möchten.