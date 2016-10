Literarisches und musikalisches Programm mit Walfriede Schmitt und Karsten Troyke

Nordhausen : Bürgerhaus |

Der Kulturbund für Europa e. V. und die Stadt Nordhausen präsentieren im Rahmen der 24. Thüringer Tage der jüdisch – israelischen Kultur

am 18.11.2016 um 19.30 Uhr im Ratssaal des Bürgerhauses



Walfriede Schmitt, Karsten Troyke, Trio Scho und Jürgen Kupke



mit dem Programm



„dass ich nicht vergess’, Ihnen zu erzählen...“



Die renommierte Schauspielerin Walfriede Schmitt liest und erzählt jüdische Geschichten, Anekdoten und Witze. Begleitet wird sie von Karsten Troyke und dem Trio Scho. Troyke ist Chansonsänger, Schauspieler und Sprecher, der sich vor allem mit jiddischen Liedern einen internationalen Namen machte. Er gilt als einer der bedeutendsten Interpreten dieses Genres in Europa. Dank seiner rostig-rauen Stimme, seinem Witz und Schalk bereichert er das Genre individuell und souverän. Er provoziert und diskutiert auf der offenen Bühne und bezieht unbeirrbar das Publikum in seine Gedanken und seine Lieder ein. Ansteckend sein Lachen und seine Traurigkeit!



Die von Walfriede Schmitt vorgetragenen jiddischen Schnurren lassen nichts Menschliches aus. Sie berühren mit sagenhafter Leichtigkeit ein Universum voller Weisheiten.



Das Trio Scho, das 1992 in der Ukraine entstand und seit 1994 vorwiegend auf Berliner Bühnen unterwegs ist, sind Gennadi Desatnik (Gesang, Violine und Gitarre), Valeriy Khoryshman ( Akkordeon, Gesang) und Alexander Franz (Kontrabass, Gesang). Aus der Praxis der Klezmermusik wissen wir, wie selbstverständlich leicht der Übergang zum Jazz fällt. Jürgen Kupke mit seiner Klarinette liefert eine erzmusikantische und humorvolle, oft heftig beklatschte Demonstration davon.



Es wird ein Unkostenbeitrag von 10,00 € erhoben.

Karten erhalten Sie im Vorverkauf bei der Stadtinformation (Tel.: 03631 - 696 797), der Stadtbibliothek „Rudolf Hagelstange“ (Tel.: 03631 – 696 267) und beim Kulturbund für Europa e.V. (Tel.: 03631 – 53 66 86).