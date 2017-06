Lust auf Noten: Sondershäuser Verband feiert zu Pfingsten 150. Geburtstag mit großem Fest

Was verbindet einen Thüringer Oberarzt, eine ­Verkehrsplanerin, ­einen Physiker und eine ­Psychologin? Die Liebe zur Musik. Zu Pfingsten greifen sie zu Geige, Cello und Liederbuch, um das Fest des Sondershäuser Verbandes - einer musischen Studentenverbindung auf Lebenszeit - ­mitzugestalten.

Musik verbindet ein Leben lang

Gleitet der Bogen im Einklang über die Saiten, wachsen Freundschaften – und manchmal sogar Liebe. Wie bei ­Ulrike und Dr. Markus Zimmermann aus Weimar. „Während unseres Studiums in Göttingen spielten wir in der Studentischen Musikvereinigung – mein Mann Geige, ich Cello“, erzählt Ulrike Zimmer­mann. Schnell schlugen die Herzen im gleichen Takt, die Hochzeit folgte. Und zweifaches Kinderglück. Heute arbeitet sie als Verkehrsplanerin, er als Oberarzt in Bad Berka. Dem musischen Hobby aber bleiben beide treu – im Thüringer Ärzteorchester und eben in ihrer alten Göttinger Vereinigung, die zum Sondershäuser Verband gehört.Alte Freunde wiederzusehen, ­darauf freuen sich auch Gesine Heyden und Martin Wölz aus Jena. Das Paar fand ebenfalls durch die Musik im Studenten­bund zusammen. Sie studierte in Münster Psychologie, er in ­Göttingen Physik. Bei einem gemeinsamen Orches­terwochenende hat es zwischen dem Posaunisten und der Chorsängerin gefunkt. Sie werden mit ihren zwei kleinen Kindern nach Sondershausen reisen.Rund 850 Teilnehmer haben sich für das Verbandsfest zu Pfingsten angekündigt. Matthias Worschech aus Sondershausen weiß um die logistische Herausforderung. Der Chef einer Heizungs- und Sanitärfirma bringt sich nicht nur als Tenor im SV-Chor ein, sondern kümmert sich auch um das technische Equipment und den Einsatz fleißiger Helfer in Sondershausen.



Wie kam der Sondershäuser Verband zu seinem Namen und was ist ein Lebensbundprinzip? Fragen an Nico Radtke (München) vom Festvorbereitungsteam:

Der SV ist ein Zusammenschluss von 22 musischen Studenten­verbindungen aus ganz Deutschland und einer aus Österreich. Das heißt, an 23 Hochschul­orten wird in kleinen und großen Ensem­bles musiziert, gesungen, ­Theater gespielt. Auch bildende Künstler fühlen sich in unserer Gemeinschaft zu Hause.Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden erste ­akademische ­Gesangsvereine – auch in Berlin und München. Um Liedgut und Noten auszutauschen, gründeten die beiden 1867 – also vor genau 150 Jahren – das Kartell, aus dem der SV hervorging. Denn für das erste Verbandsfest wurde die kleine Residenz­stadt ­Sondershausen ausgewählt: Sie lag geografisch in der Mitte und genoss in der Musik­welt einen exzellenten Ruf. Der Fürst von Schwarzburg-Sondershausen erwies sich als guter ­Gastgeber – so erkor man die Musikstadt zur Verbandsheimat.Ganz und gar nicht. Alle Studiengänge sind vertreten. Willkommen ist jeder, der musisch interessiert ist und die Freude an künstlerischer Betätigung teilt.Es ist eine Art Generationen­vertrag: Die Mitgliedschaft dauert ein Leben lang. Auch nach dem Studium bleibt man miteinander verbunden. Dann geben die Älteren den jungen Studenten die Unterstützung, die sie selbst einmal bekommen hatten.Nein, alle Verbindungen im SV sind nichtschlagend. ­Zudem ist der SV kon­fessionell und politisch ungebunden.Wir treffen uns hier alle fünf Jahre zum großen Fest. Dazwischen finden verbands­interne Versammlungen und einige Probewochen von SV-Chor und -Orchester statt. Sichtbares Zeichen der Präsenz ist auch das Ehrenmal des SV am Rondell hoch über der Stadt.Rund 850 Teilnehmer reisen an und bringen die Stadt buchstäblich zum Klingen – mit viel Klassik, aber auch Rock und Pop. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen sind Besucher herzlich willkommen. Der Eintritt ist immer frei. Bereits am Freitagabend spielen zwei Bands auf dem Marktplatz. Am Samstag steigt an mehreren Spielorten das „Feuerwerk der Musen“ und am Pfingstmontag bittet eine erstklassige Big Band zum Jazzfrühschoppen auf den Marktplatz.ab 20 Uhr Begrüßungsabend auf dem Marktplatz, u.a. mit Band der AMV Arion Aachen und Lenart lonely aus Marburg23.00 Uhr Mitternachtstheater. Die Theatergruppe der StMV Blaue Sänger Göttingen präsentiert ‚Frau Müller muss weg‘, Cruciskirche23.00 Uhr Orgel-Notturno mit Odile Meyer-Siat, Wilfried Busse und Kreiskantor Andreas Fauß, Trinitatiskirche12.15 Uhr Eröffnung der Ausstellung "150 Jahre Sondershäuser Verband", Schloßmuseum (Eingang über Rotunde im Park)13.30 Uhr SV-Bläserensemble, Marktplatz14.00 Uhr Harfenklänge von Maik Hoppe, Achteckhaus14.00 Uhr Familienkonzert - Schüler und Lehrer des Carl-SchroederKonservatoriums musizieren, Blauer Saal, Schloss14.00 Uhr SchlAGVertig - Improtheater des AGV München, Carl-Schroeder-Saal14.00 Uhr Autorenlesung mit Kai Hirdt, Rathaus14.30 Uhr Musical der mag Darmstadt - ‚All shook up‘ mit Songs von Elvis Presley (bis ca. 16.30 Uhr), Cruciskirche15.00 Uhr Duo-Preziosen - gestrichen und geblasen, Kammerkonzert,Achteckhaus15.00 Uhr SchlAGVertig - Improtheater des AGV München, Carl-Schroeder-Saal15.00 Uhr Autorenlesung mit Dr. Peter Schmidt, Rathaus16.00 Uhr Klaviertrio Würzburg, Kammerkonzert, Achteckhaus16.00 Uhr Klaviermusik von Noah Franc, Blauer Saal, Schloss16.00 Uhr Gamsgetier-Musi aus Bayern, Carl-Schroeder-Saal16.00 Uhr Autorenlesung mit Dr. Peter Schmidt, Rathaus17.30 Uhr Führung durch die Ausstellung "Kunst als Dialog und Fest für die Sinne", Cruciskirche13.30 Uhr Führung durch die Ausstellung "Kunst als Dialog und Fest für die Sinne", Cruciskirche13.30 Uhr Autorenlesung mit Anja Gumprecht, Rathaus14.15 Uhr Enthüllung einer Ehrentafel für den Sondershäuser Apotheker und hochverdientes SV-Mitglied Bernhard Wagner, Marktplatz17.15 Uhr Autorenlesung mit Dr. Vera Kühne, Cruciskirche12.30 Uhr Jazz-Frühschoppen mit der AGV-BigBand, Marktplatz14.00 Finissage der Kunstausstellung, Cruciskirche