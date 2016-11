Musicalabend im kleinen Rahmen

Die pro vita Akademie veranstaltete am Freitagabend einen Querschnitt der Musicalgechichte mit ihren Hits .Dazu hatte sie zwei Künstler eingeladen .Auf der kleinen und sehr familiären Studiobühne fand das Programm mit etwa 40 Gästen statt.Nedime Imce , eine gefeierte und preisgekrönte Musicalsängerin und ihren Partner David Roßteutscher .Nedime erhielt 2013 , beim Bundesgesangswettbewerb Musical , den Walter-Jurmann-Chansonpreis.Mit den „The 10 Sopranos“ war sie unter anderen für mehrere Monate auf Deutschlandtour.David Roßteutscher wird vielen bekannt sein vom Theater Nordhausen .Er war Tänzer und Sänger am Nordhäuser Theater .Zur Zeit ist er mit zwei Kollegen als " The Fellas " die drei Tenöre unterwegs .Die beiden Sänger sangen abwechselt und natürlich im Duett .Mit dem Titel aus dem Musical Cabaret begeisterte Nedime das Publikum .Der Titel " Das kann ich Besser " von beiden gesungen und ihr dazugehöriges Schauspieltalent begeisterte die Anwesenden am Meisten .Es war ein abwechslungsreicher und gelungener Abend , mit vielen bekannten Songs aus der Musicalwelt .Zwei sympathische Sänger die mit diesem neuen Programm bestimmt noch vielen Menschen Freude bereiteten werden .Leider waren noch einige wenige Plätze frei . Die beiden Künstler hätten ein volles Haus verdient .