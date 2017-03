"Nicht zu fassen!" Katrin Weber im Interview

Sie kann einfach alles: singen, tanzen, spielen, ­parodieren, berühren, verführen und vor allem ihr Publikum zum Lachen bringen. Jetzt kommt Katrin Weber mit dem Solo-Programm „Nicht zu ­fassen“ nach Thüringen. Vorab spricht die Sächsin über das Fluchen, verlorene Glücksbringer und den Steinbock in ihr.

Termine in Thüringen - Tickets:

Beides und noch viel mehr im Sinne von: nicht zu ­verstehen, nicht zu glauben, nicht zu kategorisieren, nicht zu greifen, nicht zu ­fangen, nicht zu kriegen – also zusammengefasst, nicht in eine Fassung zu bringen. Ich werde oft gefragt: „Was ist denn dein Programm? Ist es mehr Comedy oder Kabarett oder mehr ein musikalisches Programm?“ und dann antworte ich : „Ja, ja ... naja, es ist irgendwie ... Nicht zu fassen.“Ja.Mit Mimik, Gestik und Stimme. Übrigens, in ­meinem Buch „Sie werden lachen“ , das am 17. März erscheint, ist zu lesen: ‚Wozu hat uns der Herrgott Mimik und Gestik geschenkt, wenn nicht, um ausdrucksvoll zu verzweifeln!‘Ordentlich fluchen!Abgesehen vom ‚Reiniger mit Power-to-Wow-Effekt‘ und der ‚Slipeinlage, die all ihren Bewegungen folgt‘, gefällt mir wirklich ‚WEBER – Der Grill – Das Original!‘Ich find‘s schon unfassbar, wenn ich mal zufrieden bin.Glücksbringer machen abhängig. Davon musste ich mich befreien, weil ich schon so viele verloren hab und dann immer Angst vor Unglück hatte.Ein ‚Ritual‘ ist für mich das Schminken vor der Vorstellung allein in der Garderobe. Da das mit zittrigen Händen nicht gut geht, muss man sich zur ruhigen Beschäftigung mit sich selbst zwingen.Um genau in diese Situation nicht kommen zu müssen, wahre ich von vornherein gerne Abstand, auch wenn ich schnell mal duze.Das kann man sehr unterhaltsam in meinem Buch nachlesen. Nur soviel sei verraten: Manchmal kommt der Prinz auch zum Frosch.Lust und Ideen dazu habe ich ständig – bis hin zum Wohnzeitschrift- Abo. Aber wirkliches Umräumen bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes Umstellung, und das mag der Steinbock in mir wiederum nicht.Im Kindergarten des VEB NARVA Glühlampenwerkes Plauen.„Hä?“Auch wenn ich mich um Hochdeutsch bemühe, kommen die Klänge der Heimat doch immer wieder durch.Katrin Weber: „Nicht zu fassen“, musikalisch begleitet von Rainer Vothel:11.3. Wisenta­halle Schleiz,24.3. Alte Oper Erfurt,23.4. Vogtlandhalle Greiz,29.4. Kulturhaus Gotha,30.4. Haus der Kunst Sondershausen,4.6. Theater Nordhausen,20.10. KuK Gera,4.11. Stadthalle Apolda,5.11. Theater Nordhausen