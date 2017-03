Oldie Abend in der Kostbar mit dem Duo „Storm“

Einen Musikabend gab es gestern in der Kostbar in der Altstadt von Nordhausen .Die beiden reiferen Musiker , Meister ihres Faches , spielten Musik aus der guten alten Zeit .Von Norwegian Wood , Bad Moon Rising von den Beatles bzw. CCA bis zum dem Keimzeit Hit Kling Klang wurden viele bekannte Hits gespielt .Der Abend begann etwas schleppen . Es war wohl noch zu früh für die Fans solcher Musik .Aber nach und nach füllte sich die Kostbar . Bei vielen Evergreens wurde mit gesungen .Sarina begab sich wie immer viel Mühe die Wünsche der Gäste zu erfüllen .Am späten Abend wurden Rufe laut ,dass eine junge Frau auch mal singen sollte .Viele riefen Anika , Anika …Eine Frau mit auffälligen Outfit kam auf die „ Bühne „ sprach sich kurz mit Alfons den Musiker ab und dann begannen Beide zu singen .Sie sangen gemeinsam ein Lied , mit nicht so schwierigen Text „ Die immer lacht „ .Ein gelungener Abend der den Gästen sichtbar Spaß gemacht hat .