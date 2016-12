Repair Café - Brauchbares wieder fit machen

Nordhausen : Weltladen |

Am Samstag, 17. Dezember wird der Weltladen in der nordhäuser Altstadt zum Repair Café. Wie jedes Jahr kann alles, was nicht mehr funktioniert, aber keinen Totalschaden erlitten hat, mitgebracht werden. Für kaputte Kleidung, defekte Kleingeräte, Fahrräder, Möbel oder Computer wird bei Kaffee und Kuchen Werkzeug und Hilfe zur Selbsthilfe mit Reparaturexperten geboten. Das ist nachhaltig, denn vieles kann man noch retten, bevor man etwas neu kauft.