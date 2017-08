Roßla Mystica (25. - 27. August 2017)

„Roßla Mystica“ ist viel mehr als ein Mittelalter-Markt! Es ist ein Fest für Groß und Klein, ein Fest mit Licht und Schatten! Früher waren für die Menschen Fabelwesen, Hexen und Ungeheuer genauso real wie Ritter, Kräuterfrauen und Marketenderinnen. Deshalb zeigen wir nicht nur spannende Einblicke in die eigene Geschichte, sondern erwecken auch die regionale Sagen- und Mythenwelt wieder zum Leben. Es erscheinen neben edlen Rittern und Hofdamen hoch zu Ross auch riesige Faune und mystische Kreaturen wie z.B. der Kupferteufel und die Harz-Hexe.

Ein uraltes Wahrzeichen der Südharz-Region ist die sogenannte Queste. Von ihr wurde auf dem Festgelände ein 9 Meter hoher Nachbau errichtet. Wir werden weit in die vorchristliche Zeit zurück reisen und interessante Fragen beantworten: Warum steht das Kyffhäuser Denkmal an seinem heutigen Platz? Hat es damit zu tun, dass der der Kyffhäuser früher Wotans-Berg genannt wurde?

Rund um Schloss Roßla und Rentkammer entsteht eine bunte Mischung aus Heerlagern, Händlern und Kunsthandwerkern. Musikanten, Feuerspucker, Falkner, zahlreiche Darbietungen und Themenvorträge sorgen für Abwechslung. Letztendlich sorgt leckerer Gaumenschmauß und allerhand Gesöff für das Wohlbefinden unserer Gäste. Natürlich gibt es auch ein großes Kinder-Ritterlager, wo junge Prinzessinnen und Knappen ihre Geschicklichkeit beweisen und allerhand Mutproben bestehen müssen.

Highlights sind die Gothic-Nacht am Freitag, das große Konzert von Suturs Lohe sowie Lasershow am Samstag und am Sonntag folgt eine märchenhafte Inszenierung in der Kirche mit anschließendem Festumzug.

Das Festgelände ist verkehrsgünstig gelegen und zu 95 % barrierefrei! Wir freuen uns auf viele gewandete oder mystisch verkleidete Besucher! Denn die EIGENE Sagen und Mythen-Welt ist viel geheimnisvoller und spannender, als irgendein importiertes Halloween-Spektakel.