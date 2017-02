Scharfenhagen - verschollene Wüstung unterm Hagenberg

Private Archäologie basierend auf schriftlichen Aufzeichnungen

In Scharfenhagen lebten im späten Mittelalter bescheidene Bauern. Im Schutz der umliegenden Berghänge wähnten sie sich sicher und es entwickelte sich ein Dorf unterhalb vom Hagenberg. Die von Bäumen bewachsenen Berghänge und der karstige Magerrasen waren sicher ideal zum Hüten der Tiere, lieferten Früchte und Pilze und die lehmigen Äcker ließen Feldwirtschaft zu. Eine Karstquelle wird es auch damals schon gegeben haben und somit war immer frisches Wasser vorhanden. So wird in der Woffleber Chronik erwähnt, dass 1480 dieses Dorf aus 11 Häusern besteht und nord-nord-westlich von Hörningen liegt.Ich meine wohl kaum, denn der Deutsche Bauernkrieg fand in dieser Region 1523 bis 1525 statt. Die Bewohner gaben ihre Heimat auf und zogen nach Woffleben. Warum, das ist reine Theorie - Hungersnot durch schlechte Ernte, Verkarstungserscheinungen am Hagenberg mit Bildung von Erdfällen und viele andere Möglichkeiten könnten die Ursache für den Umzug der Einwohner sein.Noch heute erinnert der teilweise zugewachsene Totenweg von Woffleben nach Hörningen an die Siedlung, denn ihre Toten fanden die letzte Ruhe auf dem dortigen Friedhof.Wer heute eine Wüstung sucht, der wird vergeblich suchen, denn die Steinbrüche 'Hohe Schleife' und 'Hagenberg' am Westhang vom Kohnsteinzug haben die Umgebung stark verändert. Am gegenüber liegenden Hang befindet sich die Flur "Am Rosengarten". Vielleicht ist auch das ein Hinweis auf das Dörfchen Scharfenhagen. Und genauso könnte auch der Hagenberg für Scharfenhagen namens gebend gewesen sein. Wir werden es wohl nie erfahren, warum vor gut 500 Jahren ein ganzes Dorf die Heimat verließ.Auf der Suche nach Antworten wurde ich 2014 auch von Roland Fröhlich aus Laucha unterstützt, der alte Landkarten sammelt und digitalisiert. Ausschnitte mit der Bezeichnung *Scharfenhayn* hat er mir zugeschickt, damit ich die ungefähre Lage in der Gemarkung finden kann.Weitere interessante Fakten und Geschichten finden Sieauf der Homepage Woffleben.de und auf der Facebook-Seite Woffleben via Internet *********************************************************************************************************: Ortschronik Woffleben,aus dem Buch: Ausführliche geographisch-statistisch-topographische Beschreibung des Regierungsbezirks Erfurt – 1841 von C. A. Noback – Seite 362: Annett Deistung, Woffleben