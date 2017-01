Silvester in Berlin

Diese Tatsache veranlasste mich schon mal eine Runde über das Gelände am Brandenburger Tor zu machen .Kurze Leibesvisitation und schon konnte der Besucher aufs Festgelände , natürlich kostenlos . Einige Tausend Feiergäste waren schon da .Auf der Bühne probte man den Countdown für den Jahreswechsel .Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderierten für das ZDF durch den Abend .Gegen 21.00 begann mein zweiter Kampftag auf den Festgelände . Nach dreimaligen Kontrollen, gelangte ich endlich auf den Festplatz . Es war natürlich rappelvoll . 21.30 erschien auf den vielen Anzeigen ein Hinweis , dass fast alle Eingänge gesperrt werden , wegen Überfüllung . Die Polizei teilte mit das rund 500.000 Gäste am Brandenburger Tor sind .Musikalische Gäste waren DJ BoBo, Jermaine Jackson ( der Bruder von verstorbenen Micael Jackson ), Marianne Rosenberg, Rainhard Fendrich, Max Giesinger, Bonnie Tyler, Peter Schilling, Fun Factory, La Bouche, Kerstin Ott, Wincent Weiss, Venga Boys, Ray Wilson, Radio Future und die Hermes House Band .Die Stimmung empfand ich als etwas gedrückt .Was viele Besucher störte,waren Jugendlich einen bestimmten Volksgruppe, die sich anscheinen ständig ohne Ziel durch die Menschenmassen drängten ohne viel Rücksicht auf die Anwesenden zu nehmen .Kurz nach 0.00 Uhr begann ein 19 minütiges Feuerwerk , was natürlich die Menschen in Bann zog .Am Neujahrsmorgen stand 3 Feuerwehren mit Blaulicht vor meinen Hotel . In de Lobby standen mindestens vier Polizeibeamte mit Maschinenpistolen . Nach kurzer Zeit verließen die Feuerwehrmänner das Hotel wieder . Auf Nachfrage sagte man mir eine Angestellte :" Es sei alles in Ordnung".