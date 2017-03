Tag der offenen Tür im St. Jakob-Haus

Silvia Wernecke ,Einrichtungsleiterin, lud Interessierte , Gäste und natürlich Angehörige zu Tag der offenen Tür in die Einrichtung ein .Es gab natürlich Kaffee und Kuchen .Sie persönlich stand logischerweise jeden Neugierigen für Auskünfte zu Verfügung . Auch eine Begleitung durch das gesamte Haus war kein Problem .Das Haus steht nun schon 16 Jahre in Mitten der Stadt .Anfangs wollte einige Nordhäuser das Heim nicht im Zentrum von Nordhausen .Ich persönlich kann mich noch an einige Diskussionen erinnern .Ältere Menschen mitten in der Stadt , an einer viel befahrenen Strasse , das geht gar nicht . Einige scheuten sich wohl auch mit dem Alter ständig konfrontiert zu werden . Ja das ist lange her . Jetzt gibt es wohl an jeder Ecke in Nordhausen ein Altersheim und viele sind froh das der Weg zu den Angehörigen kurz ist .Heute stand aber die Befriedigung der Neugier für Menschen die noch nie ein solches Heim von Innen gesehen haben an erster Stelle .Am Samstag von 13.00 - 17.00 Uhr gab es Gelegenheit dafür .Wer sich einen kleinen Eindruck verschaffen will kann sich ja im Nachhinein die Bilder Anschauen .