Es war ein Genus den drei Tenören zuzuhören .Mit einer Version von " The Rose " begeisterten sie unter-anderen die zahlreichen Gäste in der Festhalle .Im 3. Teil ihres Konzertes sangen sie Weihnachtslieder und bei " Stille Nacht heilige Nacht " forderten sie die Zuhörer auf mitzusingen , was diese natürlich auch lautstark machten .Ein gelungener Abend an einen trüben Heiligabend am Fusse des Brockens .