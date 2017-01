Timeless - Take a walk on the wild side

Nordhausen : Theaterrestaurant "Da Capo" |

Der Kulturbund für Europa e.V. und das Theaterrestaurant „ Da Capo“ präsentieren am

10. Februar 2017 um 19.30 Uhr im „ Da Capo“



Timeless - Take a walk on the wild side



Zwei Männer begegnen sich am Rande eines Open Air Festivals. Man kennt sich seit langem. Ihre Unterhaltung kreist schon bald um die Arithmetik des Rock, die Alchemie perfekter Songs, das Plektrum des Teufels. Sie verabreden, etwas gemeinsam zu machen. Ihre Namen sind Furtner und Borchmann. So entstand das Projekt

Timeless – Zeitlos.



Seither vergeht ihnen die Zeit wie im Fluge, wenn sie, nachts in der Enge eines technisch hochgerüsteten Abstellraums, durch Jahrzehnte des Rock und Pop flanieren, ihre Blockbuster analysieren, transponieren und auf unverwechselbare Weise darbieten. Timeless sind verwandte Seelen.



Timeless lautet die Devise, die eine Songauswahl beinhaltet, die niemanden kalt lässt. Letztendlich gilt bei diesem Duo: Wer hören will, muss fühlen können.



Eintrittskarten zu 10,00 € / 7,00 € (voll / ermäßigt) sind beim

Kulturbund für Europa e.V. (Tel. 03631 – 53 66 86) und im

Theaterrestaurant „Da Capo“ (Tel. 03631 – 47 36 489) erhältlich.