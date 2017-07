Sie wurde 1859 erbaut .Seit 1988 kümmert sich der Verein Mühlen- und Heimatverein Immenrode e. V. um die Mühle .Der Verein restaurierte die verfallen Mühle über mehrere Jahrzehnte mit sehr viel Leidenschaft und Engagement .Am Deutschen Mühlentag an Pfingstmontag kann man Sie natürlich auch besichtigen .Sie ist jetzt äußerlich in einen guten Zustand zu sein .Für eine Besichtigung muß der Besucher sich wohl telefonisch anmelden .