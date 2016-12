Vegane Weihnachtsbäckerei

Nordhausen : Weltladen |

Am Samstag, 10. Dezember lädt die Nachhaltigkeitsinitiative GoFair zur Weihnachtsbäckerei in den Weltladen in der nordhäuser Altstadt. Bewährte und beliebte Plätzchenrezepte können in vegan ausprobiert werden und es darf ohne schlechtes Gewissen und Bauchschmerzen vom Teig genascht werden. Bringen Sie Ihre Kinder, die Lieblingsbackförmchen und eine kleine Spende für die Zutaten mit.