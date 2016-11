Vergessen im Harz

Der Dokumentarfilm wurde am Dienstagabend in der Stadtbibliothek Nordhausen gezeigt . Rund 70 Interessierte waren gekommen um in einen längst vergessene Welt einzutauchen . Die Reise startete im Ostharz und endete im nördlichen Westharz . Der Film zeigt Gutshäusern, Militäreinrichtungen ,Sanatorien, Hotels und ehemaligen FDGB-Heimen. Von Kinderkliniken berichten ehemalige Angehörige und natürlich von den vielen Sanatorien im Sülzhayn . Eine ehemalige Angestellte erzählt über das gute Arbeitsklima in dem kleinen Harzort und wie sie sich gegenseitig unterstützt haben . Die Patienten haben auch mal heimlich geraucht und eine Flasche Bier getrunken .Über eine Sprengstofffabrik bei Goslar und den verseuchten Boden in der Gegen für den sich keiner so richtig zuständig fühlt .Es war anderthalb Stunde mucksmäuschenstill , alle sahen gespannt auf die Leinwand und das in Nordhausen .Nach der Vorstellung sprach ich noch kurz mit einigen Zuschauern über das Gesehene . Alle zeigten sich beeindruckt über die interessante und traurige Geschichte dieser Orte .Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Förderverein der Stadtbibliothek Nordhausen.