Von Burg Scharfenstein zur Kapelle Steinhagen

Am Sonntag hatte ich eigentlich ein anders Ziel, musste aber feststellen das Dieses abgerissen wurde .Kurzentschlossen fuhr ich zur Burg .Der Parkplatz war erstaunlich voll , was wohl an der Urlaubszeit und den Ferien liegen wird .Die Burg wurde 1209 erstmalig erwähnt .Sie ist jetzt in einen sehr guten Zustand .Ein kleines Kaffee begrüßt die Gäste auf dem Burghof .Von der Burg hat der Gast einen sehr guten und weiten Blick ins Eichsfeld .Die Burg befindet sich oberhalb von Beuren im Leinetal.Der Weg ist etwas eng und mit scharfen Kurven gespickt .