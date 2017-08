Vorbereitungen zum Altstadtfest haben begonnen

Heute fingen die ersten Aufbauarbeiten für das Fest an .Das Organisationsbüro wurde natürlich auch schon eröffnet .Veranstalter Heck freut sich schon auf das Event in unserer schönen Altstadt .Es gibt ja viele Neuerungen in der Veranstaltungsliste . Er hofft natürlich das sie beim Besucher gutankommen . Auf die Frage nach dem Wetter für dieses Fest , Zeigte er mit den Daumen nach oben .Man sieht Ihm schon den Stress ein wenig an , hatte ich das Gefühl .Wie lautet ein bekannter Spruch : " Alles wird gut ".Dann auf ein gutes Gelingen und schöne Stunden in der Nordhäuser Altstadt .