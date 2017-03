Walter Mitty Bluesband in Destille

Nordhausen : Destille |

Von der derben Gangart des Bluesrock geprägt ist das Programm der aus Nordthüringen stammenden „Walter Mitty“ Bluesband. Hinter dem etwas kryptisch anmutenden Namen des noch als Geheimtipp geltenden Powertrios verbergen sich gestandene Musiker, die sich 2015 aus anderen in der Szene bestens bekannten Bands rekrutierten. Mit markanter Gitarre, fettem Bass und kräftigen Drums erzeugen sie einen mächtigen Sound und liefern ein kurzweiliges Set handfester Versionen internationaler Blues- und Rocknummern.

Zu erleben ist die Band am 18.03 in der Destille in Nordhausen. Der Einlass ist ab 21:00 Uhr.