Wave Gotik Treffen 2017

Am Wochenende fand in Leipzig das Wave Gotik Treffen statt .Ein Fest der Ruhe und der Farben .1992 wurde das Treffen ihn Leben gerufen .Jetzt mit der 26 Ausgabe strahlt es noch bunter und fröhliche r in die ganze Welt hinaus .An Stimmen hört man deutlich das nicht nur Einheimischen sonder Menschen aus vielen Länder daran teilnehmen .Wieder hatten sich viele Menschen verkleidet um sich zu zeigen oder einfach nur Spaß zu haben .An einigen Stellen der Stadt fragte sich der aufmerksame Beobachter , gibt es mehr Fotografen als Darsteller .Ich habe noch nie so viele Menschen mit Kamera gesehen ohne einen Promi .Natürlich waren die verkleideten Menschen die eigentlichen Stars in Leipzig .Es gab wie immer sehr ausgefallen Kostüme die die Blicke auf sich zogen .Am Fuße des " MDR Turmes " war ich froh das von der Fassade nicht abfiel !Überall gab es Veranstaltungen in der Stadt , viele waren schon längst ausverkauft .Was es natürlich auch gab ,waren viele Stände um sich noch besser oder einfallsreich zu verkleiden .Ich sah nur fröhliche Menschen die wirklich Freude am Verkleiden haben .Wenn man bedenkt das Vieles selbst gemacht ist und das in Handarbeit kann man nur den symbolischen Hut ziehen .Eine sehr friedliche Veranstaltung die gerade in diese unruhige Zeit passt .Peter Blei