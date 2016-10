Weihnachtskonzert mit der "Fiddle Folk Family" im Museum Tabakspeicher

Der Kulturbund für Europa e. V. präsentiert am 27. November 2016um 15.00 Uhr im Museum Tabakspeicher

„Weihnachten in Irland“

mit der Fiddle Folk Family

Irish Christmas, wer träumt da nicht von gemütlichen Irish Pubs, in denen es nach Irish Coffee duftet, während draußen der kalte Westwind durch die engen Gassen fegt? Die Fiddle Folk Family – die Eltern mit ihren 3 Söhnen - entführt sie in ihrem Weihnachtsfolkprogramm am 1. Advent auf die grüne Insel Irland, sie singen irische Weihnachtslieder, erzählen Geschichten vom Whiskey trinkenden Santa Claus aus Cork und der armen Fischverkäuferin Molly Malone aus Dublin. Dabei gibt es für alle Sangesfreudigen immer die Möglichkeit zum Mitsingen, denn viele Irish Christmas Songs sind uns vertraut und werden auch in Deutschland gesungen. Ein paar von den bekannteren internationalen Weihnachtsliedern singen sie auch in Deutsch, spätestens da gibt es keine Ausrede mehr für Sangesabstinenz.Hier noch eine gute Nachricht für alle Familienväter: Wenn man in Irland den Father Christmas spielt, wird einem hinterher immer ein Whiskey oder Guinness kredenzt. Irlands Väter reißen sich um den Weihnachtsmannjob, nicht nur im Familienkreis.Seit 2003 gibt es die „Fiddle Folk Family“. Konzertreisen zu verschiedenen Folkfestivals in Deutschland, Polen und China gab es bereits zu Beginn Ihrer Karriere. Regelmäßig sind Sie auf dem größten deutschen Folk- Festival in Rudolstadt mit verschiedenen Projekten zu erleben. Viele Reisen nach Irland und Schottland und Auftritte in irischen Pubs prägten ihren Musikstil und brachten die flotten Songs und stilvollen Geigenklänge der Insel ins Programm der Familienband.Mit ca. 50 Konzerten pro Jahr sind die Fiddle Folker an fast jedem Wochenende mitihrem Familienbus unterwegs.An ihnen kommt man nicht vorbei, wenn man die erfrischenden und kreativen Interpreten keltischer Musik aktuell aufzählen will. Überschäumende Spiellaune, beeindruckende Virtuosität und durchdachte Arrangements sind das Markenzeichen, dieser in Deutschland wohl einzigartigen Familienband. Das Quintett deckt alle Bereiche ab, die man von einem meisterlichen Irish Folk Ensemble erwarten kann: Leidenschaft und Klarheit, Humor und Temperament, Verinnerlichung, Respekt für die Wurzeln und das Streben nach Innovation.Hinreißende Balladen und humorvolle Lieder entführen uns auf die grüne Insel Irland und schlagen musikalische Brücken auch nach Deutschland. Die handgemachte, virtuos vorgetragene Gute-Laune-Musik mit Fiedel, Banjo, Brummtopf und Schalmei ist hautnah dran am Publikum.We wish you a merry Irish Christmas bei typisch irischen Weihnachtsleckereien und Getränken am 1. Advent um 15.00 Uhr im Museum Tabakspeicher.KartenvorverkaufKulturbund für Europa e.V., Tel. 03631 / 53 66 86 undMuseum „Tabakspeicher“, Tel. 03631 / 98 27 37Eintrittspreis: 9,00 € - Vollzahler6,00 € - ermäßigt