Winterspaziergang Schloss Mosigkau

Das Schloss wurde 1752 bis 1757 in der Nähe von Dessau gebaut .Anna Wilhelmine , Tochter des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau ,ließ sich in dem Dorf Mosigkau dieses Schloss als Sommerresidenz bauen .Nach dem Tode der Prinzessin wurde ein Stift für adlige unverheiratete Frauen eingerichtet . Sie war ja auch leider unverheiratet geblieben .Diese " Erste Frauenhaus " bestand bis 1945 .Viele Räume sind noch fast im Originalzustand erhalten .Es sind prächtige Räume die mit Stuckarbeiten verziert sind.Links am Eingang befindet sich ein Irrgarten . Gegenüber ein kleiner Fischteich und hinterm Schloss eine grosszügige Gartenanlage die zum Verweilen einlädt .Natürlich ist im Sommer alles besser zu genießen . Am Eingang befindet sich noch eine Orangerie die in der kalten Jahreszeit die empfindlichen Pflanzen beherbergt .