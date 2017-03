Der Neujahrsempfang des PARITÄTISCHEN hat die beiden Freunde wieder zusammengebracht. „Mitmenschlich denken und handeln“ – so das Motto der Veranstaltung, eines Empfangs, in dem gelingende Beispiele der Integration im Mittelpunkt standen. Wie das Projekt der Weimarer Sängerin Maria Antonia Schmidt, die unter ihrem Künstlernamen Emma Mai Flüchtlingskinder aus dem Weimarer Flüchtlingsheim um sich geschart hat und mit ihnen singt und spielt. „Musik überwindet Grenzen“.Die jungen Musiker brachten mit ihren Volksliedern aus Syrien, aber auch ihren deutschen Liedern, richtig Schwung in die Veranstaltung. Es war der vorerst letzte Auftritt der Truppe, wie Maria Antonia Schmidt zum Schluss erklärte. Sie hofft darauf, dass gestellte Förderanträge genehmigt und so eine Weiterführung des Projektes möglich wird. Die syrischen Flüchtlingskinder haben so viel Spaß an der Musik und waren mit solcher Begeisterung bei der Sache, dass alle Anwesenden der Sängerin viel Erfolg bei den Bemühungen wünschten, „Emma Mai und den Habibi-Chor“ weiterleben zu lassen.