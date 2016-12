Was wünscht man sich im hohen Alter von den Kindern?

auch

(Auszug aus meiner Rede zum 85. Geburtstag meines Schwiegervaters)

"Lieber Papa,du hast mich gebeten dein bisheriges Leben kurz Revue passieren zu lassen. Diesem Wunsch komme ich gerne nach und ich bitte alle Gäste für einen kleinen Moment inne zu halten und zuzuhören." ...... "Eine Geburtstagsfeier bringt jung und alt an einen Tisch. Es wird gemeinsam getrunken und gegessen, geschwatzt und gelacht. Doch ist die Feier vorbei, geht jeder wieder seiner Wege.Was dem Geburtstagskind bleibt sind viele Geschenke, hübsch eingepackt - nützlich oder überflüssig das sei hier dahin gestellt.Dafür gibt es kein Geschenkpapier, kein Gutschein kann groß genug und kein Präsentkorb üppiger gefüllt sein als die Erfüllung dieser Wünsche aller Eltern:. Das, was Kinder von Geburt an täglich geschenkt bekommen haben, davon sollten sie in reiferen Jahren reichlich an die Eltern zurück geben. Liebevolle Hinwendung, herzige Umarmungen oder ein paar nette Worte sind viel wertvoller als all die Geschenke, die man mit Geld kaufen kann. Wir Kinder sollten uns erinnern und das tun, woraufwir im hohen Alter hoffen!Liebe Gäste erhebt Euer Glas und lasst das Geburtstagskind hoch leben!"Annett Deistung, Woffleben