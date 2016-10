Weihnachten im Schuhkarton 2016

„Weihnachten im Schuhkarton®“ beschenkt zum 21. Mal Kinder in Not

Jeder kann mitmachen!

Auch einzelne Sachspenden gefragt

Bereits über 135 Millionen erreichte Kinder

Folgende Abgabestellen gibt es in diesem Jahr in Nordhausen vom 07.11 bis 15.11.2016:

Nordhausen 03.09.2016. Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Seit dem ersten Aufruf im Jahr 1996, Geschenkpäckchen für bedürftige Kinder zu packen, wurden allein im deutschsprachigen Raum über 7 Millionen Schuhkartons gesammelt und vorwiegend an Kinder in Osteuropa verteilt. Auch in diesem Jahr ruft der Träger der Aktion, Geschenke der Hoffnung, dazu auf, Kinder in Not mit einem Geschenkkarton zu erfreuen. Die Päckchenspenden können bis zum 15. November auch in Nordhausen abgegeben werden. „Seit zwanzig Jahren erleben Kinder rund um den Globus, wie Glaube, Hoffnung und Liebe durch einen Schuhkarton für sie greifbar wird“, fasst Manfred Nützler den Grundgedanken der Aktion zusammen. „Die meisten Mädchen und Jungen leiden unter vielfältigen Entbehrungen. Ein liebevoll gepackter Schuhkarton, der von Menschen vor Ort überreicht wird, schenkt in dieser Situation Hoffnung und drückt Zuneigung aus“. Die lokalen Verteilpartner laden die Kinder auch zu Angeboten ein, in denen sie mehr über den christlichen Glauben erfahren können. „Hieraus entwickeln sich häufig individuelle Beziehungen, die den Familien Halt und Kraft geben. An einigen Orten entstehen zudem neue Initiativen, die bedürftige Familien mit lebensnotwendigen Dingen, wie Nahrung, Kleidung und Schulbildung, versorgen – auch über die Weihnachtszeit hinaus“, berichtet Nützler.Mitmachen ist ganz einfach: Acht Euro pro Päckchen zurücklegen, die zusammen mit dem Schuhkarton als Spende zu einer von tausenden Abgabestellen gebracht werden. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Flyer zu finden, der an vielen Stellen in Nordhausen und Umgebung ausliegt und auch über die Webseite der Aktion bestellt und heruntergeladen werden kann. Ist der Karton gepackt, wird er zusammen mit der Geldspende zu einer von vielen Abgabestellen gebracht. Alle Informationen erhält man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline +49 (0)30 - 76 883 883. Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, findet auf der Webseite des Vereins ein sicheres Online-Spendenformular oder kann klassisch per Überweisung spenden (Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300501/Weihnachten im Schuhkarton).„Wer keine Zeit zum Packen hat, kann uns auch Sachspenden zur Verfügung stellen, mit denen wir weitere Schuhkartons füllen können“, sagt Manfred Nützler. „Wir freuen uns auch über Personen, die beispielsweise einen ganzen Transport mit tausenden Schuhkartons finanzieren können.“Durch die weltweite Aktion wurden seit 1993 bereits über 135 Millionen Kinder in mehr als 150 Ländern erreicht. Allein 2015 wurden weltweit über 11 Millionen Päckchen gesammelt, davon mehr als 400.000 im deutschsprachigen Raum. In der Sammelstelle Justus-Jonas-Kirche konnten wir 2015 1554 Schuhkartons verpacken und versenden. Alle Mitarbeiter hoffen, dass sich auch dieses Jahr viele Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas und Kirchengemeinden motivieren lassen, sich an der Aktion zu beteiligen.Justus-Jonas-Kirche Hüpedenweg 54 Mo – Sa 15.00 – 18.00 UhrTeestube August-Bebel-Platz 21 Mo – Sa 15.00 – 17.00 UhrAutohaus Albertsmeyer Nordhausen GmbH und Co KG Mo – Fr 07.00 – 18.30 Uhr,Sa 07.00 – 13.00 UhrAuch in den Außenorten gibt es weitere Annahmestellen:Frau Christine Andrae, Lindenallee 12, 99768 Harztor OT IlfeldFrau Hildegard Seidel, Harzstraße 69a , 99768 Harztor OT NiedersachswerfenFrau Ines Oldenburg, Gaststätte „Zur Linde“ , Hauptstraße 33, 99735 GroßwechsungenEdeka „Frische Markt“ Torsten Schwarz, Sachsensteinstraße 5, 37441 Bad SachsaHerr Pfarrer Volker Blischke, Wilhelmstraße 50, 06536 RoßlaSchuh Götze, Frau Eva-Maria Becker , Hauptstraße 67, 06528 WallhausenEvang. Kirchengemeinde St. Jacobi, Alte Promenade 23, 06526 Sangerhausenund in allen Kirchengemeinden des Kirchenkreis Südharz(Über „Weihnachten im Schuhkarton“„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,2 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.)