Besuch bei den Bubalus Bubalis ( Wasserbüffel )

Im Frühjahr 2016 kamen vier Wasserbüffel in die Windlücke .Nach so langer Zeit sollte man mal wieder vorbeischauen .Ein Gedanke schoß mir durch den Kopf , waren die Tiere über den Winter überhaupt in ihren Gehege . Unterstände gibt es ja .Der Winter war sehr kalt .Gibt es da nicht ein gewisses Risiko , dass sich die schweren Tiere was brechen .Als ich ankam waren sie erst nicht zu finden . Erst nach einer Weile kamen sie unter dem Unterstand hervor .Es sind immer noch 4 Tiere und gesund sehen sie auch aus .Wenn man sich umschaut sieht der Beobachter, es hat sich was getan . Bäume wurden gefällt , neue Pfosten gesetzt und noch einiges mehr .Wir werden sehen wie es hier weiter geht .Auf jeden Fall ein Grund für Nordhäuser mal in die Windlücke zuschauen .