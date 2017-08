Erlebnisführung auf dem Harzer Sagenpfad auf dem Burgberg in Ilfeld

Die Harzer Sagenwelt mit einmaligen gefilzten Figuren in Szene gesetzt, wartet auf neugierige Entdecker im Naturpark Südharz.



Treffpunkt für diese abwechslungsreiche Wanderung ist am Samstag, den 02.09.2017 um 10.00 Uhr an der Kirche in Ilfeld.



Die Naturführerin und Sagenexpertin Uli Tuschy führt Sie für 2,5 Stunden auf dem Ilfelder Burgberg und lässt dabei alte Harzer Sagen aus der Region aufleben. Mitmachangebote für groß und klein lassen diese Tour zu einem kurzweiligen Erlebnis werden. Entdecken Sie die sagenhaften gefilzten Objekte im Wald. Diese Tour ist bestens für Familien geeignet.

Um einen Unkostenbeitrag zur Erhaltung des Pfades von 5,00€ / Erwachsenen wird vor Beginn der Wanderung gebeten. ,