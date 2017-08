Erlebnisführung auf dem Harzer Sagenpfad in Ilfeld

Naturpark Südharz lädt zum Wandern ein.



Wer als Südharzer den Harzer Sagenpfad noch nicht kennt, hat am 02.09.2017 um 10.00 Uhr die Möglichkeit dazu, Ihn kennenzulernen.



Treffpunkt zu der geführten Tour ist der Parkplatz an der Georg Marien Kirche in Ilfeld. Die Sagenexpertin und Naturführerin Ulrike Tuschy führt Sie auf den Spuren der Harzer Sagenwelt. Die kurzweilige Tour lädt zum Mitmachen ein und ist besonders für Familien bestens geeignet. Entdecken Sie sagenhafte gefilzte Objekte und lassen Sie der Phantasie ihren Lauf. Für die Tour wird ein Unkostenbeitrag von 5,00€ /Erwachsener erhoben.