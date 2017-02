Geheime Bernsteinförderung zu DDR Zeiten bei Bitterfeld / Goitzsche

Von 1949 bis 1991 wurde hier im Tagebau Kohle gefördertInteressanterweise ab 1975 parallel auch Bernstein .Mitte des 19.Jahrhunderts gab es hier die ersten Bernsteinfunde .Der Bernstein soll seit gut 20 Millionen Jahren hier lagern.Mit dem industriellen Abbau von Bernstein zu DDR Zeiten kamen schon mal bis50 Tonnen im Jahr zum Vorschein .Insgesamt wurden von 1975 bis 1990 rund 400.000 kg Bernstein gefunden .Was sicherlich einen hohen Wert für die DDR Wirtschaft dargestellt hat .Ja was wurde mit den vielen Tonnen gemacht ?Der Bernstein selber wurde nach Ribnitz-Damgarten verbracht und dort bearbeitet .Das der Abbau vor der Bevölkerung geheim gehalten wurde , kann man sich kaum vorstellen .Zur Entstehung des Ganzen .Mit den Beginn der 70 Jahre , kam es bei den Schmuckherstellern an der Ostsee zu Engpässen .Es wurde die DDR Bevölkerung aufgerufen Bernstein einzuschicken .Dabei viel auf das viele Funde aus der Gegen von Bitterfeld kamen .Geologen untersuchten die Gegend und fanden das Bernsteinlager .OSTSEE-SCHMUCK in Ribnitz-Damgarten war der größte Schmuckhersteller in der DDR ,bis zu 650 Mitarbeiter arbeiteten hier .HeuteLetzte Woche sah ich auf der Goitzsche ein doch größeres Schiff .Kurz nachgefragt . Es ist Bernsteinförderung mit Hilfe eines Saugbaggers .Ob sich diese Förderung jetzt noch lohnt , war nicht zu erfahren .