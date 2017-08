Karst Entdeckertour ab Steigerthal

Nordhausen : Parkplatz Felsenkeller |

Der Naturpark Südharz lädt zur Karst- Entdeckertour ein.



Treffpunkt für die geführte Wanderung ist am 09.09.2017 um 10.00 Uhr der Parkplatz an der Gaststätte Felsenkeller in Steigerthal. Die Naturführerin Cornelia Krüger führt Sie durch den Karstbuchenwald des "Alten Stolberg" für 2,5 Stunden. Entdecken Sie mit ihr lebendes "Totholz", Karstphänomene, alte Grenzsteine und vieles mehr. Für diese Führung wird ein Unkostenbeitrag von 5.00€ /Erwachsenen erhoben. Frisch auf!