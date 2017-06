Ein Schwanenpaar hat sich hier niedergelassen .Jetzt sind gleich fünf junge Schwäne geschlüpft .Ein Angler erzählte mir : " Er angelt schon knapp 50. Jahre hier und noch nie waren Schwäne in diesen Gewässern gesichtet worden .Ja nun sind es gleich Sieben .Diese Gegend ist eine reine Idylle wo sich die Natur in Ruhe entwickeln kann .Ab und zu kommen natürlich Angler die nicht nur angeln sondern auch die Wege in Ordnung halten .