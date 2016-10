Kraniche machen Rast am Stausee Kelbra

Ich wollte gerade losfahren , da kamen sie in Scharen .Leider war es schon ziemlich dunkel durch die starke Bewölkung am Himmel .Alljährlich im Oktober und November können Naturfreunde in Deutschlands das großartige Schauspiel ziehender Kraniche am Himmel beobachtenDie aus Skandinavien und dem Baltikum kommend Vögel, steuern die großen Ratsplätze an . Einer der größten Kranich-Rastplätze Europas befindet sich bei Linum im Havelland.Auch hier bei uns machen sie in am Stausee Kelbra Rast .Spanien, Frankreich , Portugal und Nordwestafrika sind die Ziele der Kraniche .