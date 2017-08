Lichterscheinung

Bin sofort in die Wohnung und wollte filmen . Leider störte die Beleuchtung am Bebelplatz extrem .Also nix mit filmen !Das Bild das ich gemacht habe ist der Situation grob nachempfunden . Ein Objekt in nordlicher Richtung war deutlich größer und zwei Lichter folgten der Gruppe mit gleicher Geschwindigkeit !Jetzt fragten mich Mitbürger von NDH ob ich dieses Phänomen auch gesehen haben .Wer es auch gesehen hat , kann ja was dazu schreiben .Ach ja dies geschah interessanterweise geräuschlos .Die Bilder vom Mond sind nur Zugabe .