Naturpark Südharz lädt ein zur Kräuterwanderung "Jedem Zipperlein ist ein Kraut gewachsen"

Am 01.07.2017 um 10.00 Uhr treffen sich wieder wanderlustige Kräuterliebhaber/innen am Wanderparkplatz Rüdigsdorfer Weg in Neustadt, um mit der Kräuterfrau Frau Grahl auf Exkursion zu gehen.



Diese Kräutertour in Sachen Schönheit und Wohlbefinden führt Sie für 2-3 Stunden in die Neustädter Flur. Dabei erfahren Sie zum Beispiel Tipps für die Herstellung von selbstgemachten Cremes auf der Grundlage heimischer Kräuter der Saison.

Bringen Sie zur Wanderung bitte ein Sammelkörbchen mit.

Für die Führung wird ein Unkostenbeitrag von 5,00€ / Person erhoben.