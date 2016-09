Spaziergang am Sollnitzer See

Das Wetter war erstaunlich gut und einige Wenige gingen sogar baden .Erstaunlicherweise war das Wasser noch angenehm warm .Davon gibt es natürlich aus rechtlichen Gründen keine Bilder .Viele Angler hatten sich auch in den frühen Sonntagsstunden um dem See verteilt .Mit Erfolg wie wir sehen konnten . Zwei Kormorane genossen auch den schönen Sonntagmorgen am See .An der östlichen Seite des Sees ist eine Sperrgebiet , ich denke unsere ehemaligen Freunde haben da was zurückgelassen das noch entfernt werden muss .Wie sich jeder denken kann war dieser Spaziergang sehr entspannen und erholsam .