Von Schwenda zum Josephskreuz﻿

Es ist nicht gerade der einfachste Weg um diesen Aussichtspunkt zu erreichen ,wie ich Festellen konnte !Die Ausschilderung läßt an einigen Abzweigungen doch die Klarheit vermissen .Oben angekommen konnte ich die gute Aussicht genießen , die sich am Montagnachmittag bot .In der Gasstätte wurde ich von dem sehr freundlichen Gaswirt darauf hingewiesen das prominente Gäste in wenigen Minuten kommen würden .Tatsächlich kamen die angekündigten Gäste nach kurzer Zeit .Der Gastwirt erklärte mir das es der Herr Graf zu Stolberg - Stolberg ist .Er in Begleitung seiner Frau und ein anderen Ehepaar , die zur direkten Verwandtschaft gehören .Es wurde am Tisch französisch gesprochen und der Herr Graf übersetzte wohl die Speisekarte und übernahm die Kommunikation mit Gastwirt .Auf Anregung des Betreibers begab ich mit Knipse an den Tisch und fragte sehr freundlich , ob ich von den Herrschaften ein Foto machen dürfte .Der Herr Graf schaute sich in der Runde um und verneinte schließlich mein Anliegen .Ich bedankte mich und wünschte den Herrschaften noch einen angenehmen Tag was er freundlich erwiderte .Ich denke das Josephskreuz ist immer mal einen Aufstieg wert und wenn die Sicht noch gut ist lohnt es sich noch mehr .